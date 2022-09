Carro de ex-mulher de Bolsonaro é apedrejado e casa é pichada

Redação AM POST

A casa da advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidata a deputada distrital pelo PP, foi pichada, na noite desta quinta-feira (29). As palavras “morte ao Bolsonaro” foram escritas no muro da residência, no Lago Sul, em Brasília.

Em uma rede social, Ana Cristina postou um vídeo afirmando que também teve o carro apedrejado. As imagens mostram os estilhaços de vidro. “Olha o que fizeram comigo”, disse Ana Cristina na publicação.

Segundo a Polícia Militar do DF a candidata “relatou ter tido seu carro alvejado com uma pedra no momento em que saía de sua garagem”, mas não conseguiu identificar o agressor. Conforme os militares, há imagens de câmeras que mostram “um senhor caminhado na rua e posteriormente jogando uma pedra no carro da vítima”.

“A equipe realizou a varredura na residência e nas imediações, mas nenhuma pessoa suspeita foi encontrada. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência no órgão responsável”, informou a PM, em nota.

Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina e do chefe do executivo, publicou uma foto da mensagem pichada nas redes sociais. “Pixaram a porta da minha casa em represaria não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro.”