Na noite dessa terça-feira, 23, uma idosa, de identidade não revelada, estava dentro do carro quando foi alvo de tiros em frente ao Parque do Mindu, na Zona Centro-Sul de Manaus. O ponto turístico fica localizado no bairro Parque Dez de Novembro.

De acordo com informações, o parque já estava fechado e ela ia a caminho de casa quando foi surpreendida pelos criminosos. A vítima conseguiu descer do carro e fugir para dentro do condomínio onde mora. A idosa não foi atingida pelos tiros.

Após a ação, os bandidos fugiram e não foram presos. Uma viatura que passava pelo local ainda tentou abordar os suspeitos, mas sem sucesso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Redação AM POST