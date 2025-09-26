A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Colisão atinge motociclista e estudante; motorista foge e alega ter emprestado veículo.

Por Marcia Jornalist

26/09/2025 às 13:05

Ver resumo

Notícias policiais – Na tarde de quinta-feira (25), um grave acidente envolvendo uma BMW de luxo deixou duas pessoas feridas no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O carro, de propriedade do influenciador digital conhecido como “Pai Maycon”, atingiu primeiro um motociclista e depois um estudante que estava em frente à Escola Estadual Vasco Vasques, na Rua Nova Esperança.

PUBLICIDADE

Após os impactos, o motorista abandonou o local sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas a um hospital da capital, onde deverão passar por cirurgias devido à gravidade dos ferimentos.

Em suas redes sociais, “Pai Maycon” afirmou que não conduzia o veículo no momento do acidente, mas que o havia emprestado a um amigo identificado como Pablo Silva. Segundo ele, Pablo teria utilizado o carro para visitar a avó, mas seguiu para outro destino quando o desastre ocorreu.

PUBLICIDADE

O influenciador disse ainda que Pablo fugiu com medo de agressões ou vandalismo ao veículo. “Estou triste pelo meu carro, mas isso a gente conquista de novo. Peço desculpas às vítimas”, escreveu.

As investigações agora buscam confirmar quem estava dirigindo no momento da colisão e qual foi a dinâmica dos impactos — incluindo obtenção de imagens de câmeras nas proximidades e depoimentos de testemunhas.

LEIA MAIS: Cantor sertanejo morre em acidente após invadir contramão em rodovia

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Senadora disse que um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

há 31 segundos

Meio Ambiente

Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Pesquisa revela que árvores amazônicas cresceram 3,2% por década e reforça papel crucial da floresta na mitigação do aquecimento global.

há 10 minutos

Mundo

Netanyahu afirma que guerra em Gaza ainda não terminou durante discurso na ONU

Discurso provoca boicote de comitivas internacionais

há 13 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

há 22 minutos

Amazonas

Amazonas recebe comitiva federal para fortalecer políticas do sistema penal

Participação da Senappen reforça o compromisso no combate ao Estado de Coisas Inconstitucional.

há 25 minutos