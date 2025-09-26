Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Notícias policiais – Na tarde de quinta-feira (25), um grave acidente envolvendo uma BMW de luxo deixou duas pessoas feridas no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O carro, de propriedade do influenciador digital conhecido como “Pai Maycon”, atingiu primeiro um motociclista e depois um estudante que estava em frente à Escola Estadual Vasco Vasques, na Rua Nova Esperança.

Após os impactos, o motorista abandonou o local sem prestar socorro. As vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas a um hospital da capital, onde deverão passar por cirurgias devido à gravidade dos ferimentos.

Em suas redes sociais, “Pai Maycon” afirmou que não conduzia o veículo no momento do acidente, mas que o havia emprestado a um amigo identificado como Pablo Silva. Segundo ele, Pablo teria utilizado o carro para visitar a avó, mas seguiu para outro destino quando o desastre ocorreu.

O influenciador disse ainda que Pablo fugiu com medo de agressões ou vandalismo ao veículo. “Estou triste pelo meu carro, mas isso a gente conquista de novo. Peço desculpas às vítimas”, escreveu.

As investigações agora buscam confirmar quem estava dirigindo no momento da colisão e qual foi a dinâmica dos impactos — incluindo obtenção de imagens de câmeras nas proximidades e depoimentos de testemunhas.

