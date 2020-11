Carro de produtor de eventos é crivado de balas em Manaus

Redação AM POST

Um produtor de eventos, identificado como Charles Ferreira de Aquino, sofreu um ataque de pistoleiros na tarde desta terça-feira (24) dentro do carro onde estava com uma jovem, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram que Charles estava parado no carro juntamente com a jovem, na ocasião, um outro veículo o fechou e efetuou vários disparos contra o veículo e ele acabou sendo atingido na região da cabeça, dois dentes foram perdidos e ainda teve a língua dilacerada.

Após o atentado, os pistoleiros fugiram e populares correram para acudir o homem. Ele estava agonizando no veículo e por sorte a jovem saiu ilesa. Ele foi levado com urgência pelos moradores ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia e em seguida transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

De acordo com a Polícia Militar Charles Aquino encontra-se consciente e com estado de saúde estável.

Antes do atentado, o produtor de ventos fez um post no Facebook. “Tempinho bom para ir para guerra sem colete”, escreveu ele usando gíria que significa fazer sexo sem camisinha.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.