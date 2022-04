Carro é fuzilado e condutor baleado na zona leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Jader Antônio Pinto Gomes, 38 anos, foi baleado após seu carro ser fuzilado na tarde desta terça-feira (12), o crime aconteceu no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus.

Segundo informações, o homem foi baleado dentro do seu carro, uma picape branca, por criminosos armados.

De acordo com informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após ser baleado no Grande Vitória, o homem foi socorrido por pessoas do local, que entraram no carro e iam levar a vítima para o hospital .

Durante o trajeto, o pneu do carro do homem estourou e parou próximo a um shopping. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para atender e conduzi-lo até o Hospital e pronto-socorro João Lúcio.

O estado de Jander é considerando grave, o caso segue sendo apurado pela polícia.