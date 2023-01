Carro incendiado pode ter sido usado por criminosos em atentado no Campo do Teixeirão em Manaus

Redação AM POST*

A polícia suspeita que um carro Corsa Sedan, de cor preta, placa JXF 4934, incendiado e abandonado na rua Andorinha, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, pode ter sido usado por membros de facção criminosa que promoveram tiroteio no último domingo (22) para matar rival no Campo Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas.

O veículo foi encontrado nessa segunda-feira (23) pelos cabos da Polícia Militar (PM), Tarcizio Filho e Góes, lotados na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Moradores da região não quiseram falar sobre o incêndio ao automóvel, por medo de represálias dos traficantes da região.

Foi levada a bateria do veículo e as chamas já tinham sido controladas pelos moradores quando os PMs chegaram.

Segundo os PMs, a informação era que dentro do porta-malas do carro também tinha um cadáver, porém, a polícia não encontrou nada no local.

O carro foi guinchado para o Detran e deve passar por perícia. Os dados do proprietário do veículo não foram divulgados pela polícia.