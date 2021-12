Carro roubado de influenciador é encontrado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O influenciador digital e humorista Sandro Maldonado, divulgou nas redes sociais que seu carro modelo HB20 Sedan foi recuperado ainda nesta sexta-feira, 31, após ter sido furtado no estacionamento de um bar, localizado no bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul.

No Instagram, Sandro Maldonado contou que os criminosos tiraram a chave do veículo de sua cintura dentro do estabelecimento sem que ele percebesse e quando ele se deu conta foi no estacionamento e o carro não estava mais no local.

Digital influencer tem carro roubado em Manaus pic.twitter.com/fHKezGaaRW — AM POST (@portalampost) December 31, 2021

Na rede social ele comemorou ter recuperado o veículo e agradeceu. “Achei, meu Deus. Obrigado a todos que de alguma forma me ajudaram”, escreveu o influenciador, na função stories do Instagram.