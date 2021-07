Carro roubado é recuperado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na tarde de sexta-feira (30/07), um veículo com restrição de roubo, na zona sul da capital.

Continua depois da Publicidade

No patrulhamento pelo bairro Petrópolis, por volta de 16h20, policiais militares na viatura 6035, receberam informação do Centro de Operações, sobre um veículo modelo Fiat Argo, preto e placas QZD1A17, que estava em estado de abandono na rua Simplício Rubim de Pinho, no bairro.

No local, os militares constataram a situação e o veículo com a restrição de roubo, após contato com o proprietário, foi conduzido à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos devidos.

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.