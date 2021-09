Carro roubado é recuperado pela polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um jovem de 18 anos e um outro homem, de idade não informada, após o roubo de um automóvel, no início da noite de sábado (18/09). O veículo foi recuperado no bairro Aleixo, na zona centro-sul da capital.

Os policiais militares na viatura 6231 foram acionados, por volta das 19h25, para averiguar ocorrência em andamento relativa ao roubo de um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor branca e placas QZQ-8F18, roubado no bairro Petrópolis, na zona sul. No local, as vítimas informaram que os infratores as abordaram no momento em que chegavam à residência, utilizando arma de fogo e arma branca, para tomar o veículo. O carro foi rastreado e sua localização indicava a rua Atagamita (antiga José do Patrocínio), no bairro Aleixo, na zona centro-sul.

Os policiais se dirigiram ao endereço, onde localizaram o veículo. No momento da abordagem, os suspeitos fugiram, vindo a colidir com outro veículo do tipo picape estacionado na via. Um dos suspeitos, em posse da arma de fogo, efetuou disparos contra a equipe policial, que revidou. Dois dos suspeitos foram detidos pelos policiais, e um terceiro indivíduo fugiu e não foi localizado após buscas na área.

A ação resultou na recuperação do veículo roubado, além de aparelhos celulares e demais pertences das vítimas, que foram encaminhados, juntamente com os dois detidos, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa