Carro roubado usado em tentativa de homicídio é recuperado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

Com o uso do Cerco Inteligente de videomonitoramento, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conseguiu recuperar dois veículos que foram roubados em Manaus, sendo um deles usado em uma tentativa de homicídio na capital. As ações ocorreram entre a segunda (1º/11) e terça-feira (02/11). Os dados constam no relatório da Secretaria Executiva Adjunta de inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Lançado pelo governador Wilson Lima em outubro, o Cerco Inteligente inclui mais de 500 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Manaus, formando uma muralha de segurança em torno da cidade.

Ocorrências – Na tarde desta terça-feira (02/11), na avenida Torquato Tapajós, com informações do monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foi recuperado um carro Fiat Uno, de cor vermelha e placa PHB-8438, que estava clonada.

Policiais militares da Força Tática localizaram o carro após identificação na avenida Constantino Nery. De acordo com os policiais, o veículo foi utilizado em uma tentativa de homicídio ocorrida no conjunto residencial Prosamim, bairro São Raimundo, zona sul. Um homem de 23 anos foi preso e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por meio do Cerco Inteligente, também foi recuperado um carro modelo Chevrolet Onix, de cor branca e placa PHY-1F83. Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram o veículo na tarde de segunda-feira (1º/11), na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste. O carro foi encontrado abandonado em via pública e encaminhado para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

* Com informações da assessoria de imprensa