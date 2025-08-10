A notícia que atravessa o Brasil!

Casa de suspeita de jogar água fervente em menino é queimada no interior do Amazonas; assista

Indignação popular após agressão contra criança leva moradores a incendiar casa da suspeita.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 12:19

Notícias Policiais – A cidade de Jutaí, no interior do Amazonas, viveu um clima de tensão e revolta neste fim de semana, após moradores incendiarem a casa de Manuele de Souza Matos, acusada de jogar água fervente nas costas de um menino de 9 anos.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a mãe da criança segurando um pedaço de madeira diante da residência da suspeita. O incêndio ocorreu depois que Manuele se recusou a deixar o imóvel, o que acirrou os ânimos e mobilizou dezenas de pessoas. Tomados pela indignação, moradores atearam fogo à casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conseguiu conter as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

A agressão que motivou a revolta aconteceu quando o menino brincava em frente à casa de Manuele e foi atingido pelo líquido quente. Na última sexta-feira (8), a mãe da vítima liderou um protesto pedindo justiça e cobrando providências contra a suspeita.

A Polícia Civil investiga o caso de lesão corporal e também deve apurar as circunstâncias do incêndio provocado pela população. Apesar do clima tenso, as autoridades pedem calma e reforçam que medidas legais serão tomadas para responsabilizar todos os envolvidos.

A mobilização popular segue forte na cidade, com moradores exigindo uma resposta rápida da Justiça para punir a acusada e garantir segurança à comunidade.

 

