Casal aciona polícia após encontrar câmera escondida em tomada de motel; assista

Na última quinta-feira (9), um casal, que que não teve a identidade revelada, acionou a polícia após ter encontrado uma câmera escondida dentro de uma tomada em um quarto de motel, situado em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A descoberta alarmante desencadeou uma investigação das autoridades locais, revelando uma perturbadora rede de monitoramento clandestino.

De acordo com o casal, foi notado algo incomum em uma das tomadas do quarto. Após relatar o incidente às autoridades, uma equipe de investigadores foi rapidamente despachada para o local, onde realizaram uma minuciosa perícia. O que eles encontraram ultrapassou as expectativas, pois uma segunda câmera foi descoberta em outra suíte do mesmo estabelecimento.

A investigação agora está em pleno curso, com a perícia das câmeras em andamento no laboratório de informática forense, conforme relatado pelo G1. A análise visa determinar o tipo de monitoramento que estava sendo conduzido no local, se por meio de conexão Wi-Fi ou por algum sistema de login. Esta descoberta levanta sérias preocupações sobre a privacidade dos clientes e a possibilidade de atividades ilegais ocorrendo nas instalações do motel.

A delegada Karla Fernandes, encarregada do caso, abordou a complexidade da situação, enfatizando que ainda não é possível apontar um suspeito definitivo. Durante as investigações, vários funcionários do motel foram convocados para prestar depoimento. Surpreendentemente, eles afirmaram desconhecer totalmente a existência das câmeras, o que lança dúvidas sobre quem pode estar por trás desse esquema clandestino.

Os nomes do motel, dos proprietários e funcionários não foram divulgados.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de filmagens indevidas de intimidades sexuais foi lavrado pela Polícia Civil.