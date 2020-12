Casal brasileiro é encontrado morto nos Estados Unidos

Uma mulher de 28 anos e o ex-namorado dela, ambos brasileiros, foram encontrados mortos em um apartamento de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Segundo informações preliminares, Lídia Lúcia Ferreira Borges, que é natural de Edéia (GO), saiu para trabalhar na última terça-feira (22/12), mas não voltou para casa. Preocupada, a amiga dela entrou em contato com a polícia, que iniciou as buscas.

O carro de Lídia foi, então, encontrado em frente ao prédio em que o ex-namorado, que não teve o nome revelado, residia. Ao entrar no apartamento, a polícia encontrou os dois corpos. Segundo informações de amigos, o relacionamento terminou há sete meses e o ex a estava perseguindo para que reatassem.

Ainda de acordo com pessoas próximas, o ex nunca mostrou sinais de agressividade com Lídia. A polícia de São Francisco ainda investiga a causa da morte dos dois. A suspeita é de que o ex tenha matado Lídia e cometido suicídio logo depois. A família prepara os documentos para que o corpo da jovem seja levado para Caldas Novas (GO), onde vive atualmente.

Fonte: Metrópoles