Casal de adolescentes envolvido em acidente é suspeito de homicídio em Manaus

Notícias policiais – Um grave incidente em Manaus, na noite de segunda-feira, 15 de setembro, envolveu um casal de adolescentes, de 15 e 17 anos, que se tornou suspeito do assassinato de Luís Vicente Areinamo Farias, de 28 anos, padrasto da adolescente.

De acordo com o delegado Fábio Silva, a investigação indica que o crime ocorreu após uma discussão entre o adolescente de 17 anos e Luís, onde o jovem sacou uma arma e disparou contra a vítima.

Após o homicídio, o casal fugiu em uma motocicleta roubada e começou a praticar assaltos. A fuga acabou em um trágico acidente no bairro Alvorada 1, onde o adolescente, ao pilotar a moto em alta velocidade, perdeu o controle e colidiu com o muro de uma casa, resultando em sua morte instantânea. A jovem de 15 anos sobreviveu, mas ficou gravemente ferida.

Durante a investigação, a polícia apreendeu uma arma de fogo com os adolescentes, que pode ter sido utilizada tanto nos assaltos quanto no homicídio de Luís.

O delegado ressaltou que, apesar da pouca idade, o adolescente já era foragido e possuía um histórico criminal extenso. A sobrevivente será interrogada sobre os crimes, tanto em relação ao assalto quanto ao homicídio de seu padrasto.