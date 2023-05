Casal de empresários brasileiros é encontrado morto em apartamento nos Estados Unidos

Redação AM POST

Um casal de brasileiros foi encontrado morto dentro do apartamento onde moravam em São Francisco, estado da Califórnia, nos Estados Unidos. José Claudionor da Cruz, de 28 anos, e Andressa Pereira, de 26 anos, eram de Vicente Pires, no Distrito Federal. A família agora tenta o translado dos corpos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso ocorreu na última segunda-feira (8), os familiares informaram que a polícia americana suspeita que a morte tenha sido causada por uma vazamento de gás no imóvel.

O que reforça essa tese é que o apartamento não tinha sinais de arrombamento, e os corpos não apresentavam ferimentos. José Claudionor e Andressa estavam na Califórnia desde janeiro deste ano, e pretendiam voltar para o Brasil em julho. Ambos eram sócios de um restaurante em Vicente Pires.

Uma campanha de arrecadação online é feita para que os corpos sejam transidos ao Brasil. Nas redes sociais, amigos familiares prestaram homenagens ao casal. Inclusive, no perfil do restaurante, uma mensagem foi postada em memória do rapaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota ao Terra, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, afirmou que tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais para apurar as circunstâncias do falecimento. O Consulado presta assistência consular aos familiares.

Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito.