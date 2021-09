Casal de empresários suspeito da morte de sargento é levado para presídio em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O empresário Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, e a esposa dele, Jordana Azevedo Freire, foram levados para o presídio em Manaus, na tarde desta quarta-feira (22). O casal é suspeito de ser responsável pelo assassinato do sargento do Exército Brasileiro e empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, ocorrido em 1º de setembro deste ano.

Pela manhã os dois passaram realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), e seguiram para o presídio por volta de 13h30. Em prisão temporária, eles foram levados para o Centro de Triagem do sistema penitenciário, onde devem ficar em custódia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Joabson está na Central de Recebimento e Triagem (CR) e amanhã seguirá para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 2). Jordana está no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

Os dois passaram a noite dessa terça-feira (21), em celas separadas na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O casal prestou depoimento na tarde de ontem, após se entregarem na delegacia, em companhia de seus advogados. Procedimentos devem continuar hoje.

De acordo com a polícia, a motivação do crime do passional, pois as investigações apontam que o sargento tinha um caso com Jordana, casada com o empresário Joabson Agostinho que, ao descobrir a traição, mandou matar a vítima.

Segundo a delegada Marna de Miranda, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a proprietária do supermercado dava dinheiro para o sargento e o marido acabou descobrindo.

“Comprovado nós temos: relacionamento extraconjugal, descoberta desse relacionamento e um desvio de dinheiro da rede de supermercados pela esposa do proprietário”, disse.