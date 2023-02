Casal de empresários suspeito de mandar matar sargento Lucas Ramon segue solto após quase 2 anos do crime em Manaus

Redação AM POST*

Um ano após a sua última prisão, o casal Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, donos da rede de supermercados Vitória, acusado de envolvimento no assassinato do sargento Lucas Ramon Guimarães, ocorrido no dia 1º de setembro de 2021, segue solto em Manaus.

Joabson e Jordana foram presos pela primeira vez em setembro de 2021, logo após o crime, ao se apresentarem na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na zona Leste de Manaus. Dois meses depois eles tiveram o pedido de habeas-corpus acatado pela Justiça e foram soltos. A decisão foi proferida em um habeas corpus movido por Joabson, mas o benefício foi estendido a Jordana.

Já em fevereiro de 2022, eles voltaram a ser presos durante a Operação “Lucas 8:17”. Além deles, também Romário Vinente Bentes, considerado braço direito de Joabson e uma mulher identificada como Kamila Tavares da Silva foram detidos.

Entretanto, 9 dias depois, o casal foi solto novamente após uma liminar do ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca.

A defesa do casal Joabson e Jordana sustenta que a investigação da Polícia Civil não conseguiu provar que seus clientes tiveram participação no homicídio ou que foram mandantes do assassinato.

O crime

O sargento Lucas Ramon da Silva foi assassinado em 1° de setembro de 2021, dentro de uma cafeteria, de sua propriedade, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus. A partir das investigações, a polícia pediu a prisão do casal em 21 de setembro na justiça.

Vídeo mostra assassinato de genro do dono do Hospital Santa Júlia; veja

O pistoleiro Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, foi preso em novembro de 2021 pela execução da vítima e revelou detalhes à polícia sobre a negociação para cometer o crime. Ele afirma ter recebido R$ 65 mil de um intermediário para executar a vítima.

Pistoleiro revela detalhes da negociação para matar o sargento Lucas Ramon em Manaus

Investigação

De acordo com as investigações o sargento tinha um caso com Jordana, Joabson descobriu a traição e mandou matar a vítima. Segundo o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jordana sabia de toda a trama arquitetada para matar o militar, apontado como seu amante, e não fez nada para impedir e também contribuiu com informações de costumes e rotinas que ajudaram no crime.

“A Jordana sabia de toda a trama, ela se omitiu não tomou nenhuma atitude para que isso não viesse acontecer e também contribuiu com informações que somente ela sabia, de costumes, de rotinas e outras informações que ajudaram na morte dessa pessoa (Lucas)”, disse.

Antes de ser assassinado, o sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães, contou a pessoas próximas a ele que vinha sofrendo ameaças de morte devido o caso extraconjugal que tinha com Jordana. O romance foi descoberto pelo marido da mulher e, de acordo com a polícia civil, esta seria a motivação do crime. A descoberta do ‘triângulo amoroso’ veio através de mensagens e fotos, que eram rotineiramente trocadas por Lucas e Jordana.

Braço direito suja as mãos

Ainda segundo a polícia, o gerente da rede de supermercados, Romário Vinente Bentes, apontado como braço direito do empresário Joabson Agostinho contratou a mando do chefe o pistoleiro, Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, para matar o sargento Lucas Guimarães, no dia 1° de setembro de 2021, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

“O Romário era o seu braço direito (de Joabson Agostinho), a pessoa que foi responsável por contratar o Silas”, afirmou o delegado Ricardo Cunha.

Nesta ação, Kamila Tavares e duas outras mulheres identificadas como Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos, apresentaram o pistoleiro para o braço direito de Joabson.

MPAM formaliza denúncia

Em agosto de 2022, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), denunciou os seis acusados do assassinato do sargento Lucas Ramon Guimarães, que aconteceu no dia 1º de setembro de 2021. O encerramento do inquérito ocorreu em abril do ano passado.

Agora, a família aguarda as fases que a ação precisa percorrer até o julgamento dos acusados.

“Que o processo siga a tramitação normal, dada a peculiaridade do Tribunal do Júri, onde há dupla fase. A primeira, de instrução e julgamento, que julga tão somente a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a fase efetiva do julgamento que é o Tribunal, onde a sociedade vai julgar a procedência da ação, que é o que esperamos”, disse o advogado da família da vítima, Arthur Cordeiro, na época.