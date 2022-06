Casal de idosos é morto a facadas em condomínio de luxo e namorado do filho dos dois é suspeito do crime

Redação AM POST

Um casal de idosos foi morto a facadas na madrugada deste sábado (25) em um condomínio no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Conforme informações da Divisão de Homicídios, que investiga o caso, o suspeito do crime é um oficial da Marinha, que seria namorado do filho do casal e teria atacado as vítimas supostamente motivado por ciúmes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pedido de socorro foi feito pouco depois da meia noite e atendido pelo Quartel do Humaitá. Ao chegarem no local, um apartamento na Rua Pio Corrêa, os bombeiros encontraram os idosos já mortos e um homem inconsciente, apontado pela polícia como suspeito do crime.

Os idosos foram identificados como Geraldo Coelho, 73 anos e Osélia Coelho, 72 anos. Os corpos deles foram levados para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

O suspeito do crime foi identificado como sendo o oficial da Marinha Cristiano Lacerda, de 40 anos, que foi levado inconsciente para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde permanecia sob custódia policial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é estável.

De acordo com a Secretaria da Polícia Militar, Cristiano estava inconsciente quando os policiais chegaram no apartamento. Os corpos de Geraldo e Oséllia estavam em cima de um sofá cama, na sala do imóvel. Cristiano estava dentro de uma cama box aberta e ao lado dele foi encontrada uma faca ensanguentada e uma garrafa de bebida alcoólica.

Ainda segundo a PM, foram encontradas no local diversas caixas e blisters de medicamentos, seringas e receitas de remédios controlados em nome de Cristiano.

Segundo investigores da Divisão de Homicídios, que apura o caso, Cristiano estava em processo de separação do namorado, Felipe Coelho, mas ainda morava no mesmo apartamento. Felipe teria ido sozinho a uma festa e deixado os pais no apartamento junto com Cristiano que, supostamente motivado por ciúmes, atacou os idosos.