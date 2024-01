Casal é encontrado morto com arma ao lado dentro de apartamento de luxo

Eduarda Gorgik, de 25 anos, e Sérgio Corrêa, de 59, foram encontrados mortos na noite do último domingo, 14, dentro do apartamento de luxo onde moravam, no Centro de Itapema. Sérgio era um empresário de Brusque, membro da dupla sertaneja Sérgio Corrêa e Paulinho.

Ao lado da mão do homem estava um revólver, o que levou a Polícia Militar à seguinte suspeita: ele teria matado a esposa e em seguida se suicidado. Os corpos foram encontrados por um homem que prestava serviços a Sérgio, que invadiu a casa após ficar sem notícias do empresário.

O casal havia sido visto pela última vez na tarde de sábado, 13, em uma festa do condomínio, localizado na rua 114, número 760, no Centro de Itapema. Além disso, as câmeras de segurança mostram Eduarda levando dois celulares até um hidrante no corredor do edifício às 17h23 daquele dia. Vizinhos informaram que não ouviram disparos nem brigas.

Quando chegaram ao local, os policiais relataram que o crime poderia ter acontecido há um bom tempo (no máximo um dia), já que o cheiro estava forte, o sangue seco e ambos os corpos esbranquiçados.

A Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias (IGP) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. Um inquérito foi instaurado para investigar a morte do casal, sendo que novos esclarecimentos devem ser divulgados com a finalização das perícias.

