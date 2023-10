Casal é encontrado morto em estrada; homem foi alvejado mais de 15 vezes

O casal Carlos André dos Santos, de 29 anos, e Ana Julia Freire dos Santos, de 22 anos, foram encontrado mortos na manhã de domingo (15), em uma estrada vicinal, localizada na Aldeia Xandó, em Porto Seguro, sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil que investiga o crime, o carro de uma das vítimas foi incendiado no local onde os corpos estavam.

Ainda conforme a PC, Carlos André foi alvejado 18 vezes e um bilhete foi deixado perto dos corpos e nele estava escrito: “PCE É BALA”, a frase faz referência ao (Primeiro Comando de Eunápolis) e a linha de investigação aponta que as morte sejam por disputa entre facções criminosas.

A polícia revelou que o casal foi morto quando retornava para casa, em Eunápolis. Eles teriam passado do final de semana no litoral de Porto Seguro.

De acordo ainda com a perícia, os corpos foram retirados do veículo, arrastados e deixados no local. Não existem evidências de que a execução do duplo homicídio tenha ocorrido onde as vítimas foram encontradas.

Carlos André trabalhava como motorista por aplicativo e Ana Julia em uma autoescola. A PC confirmou que o homem tinha passagem por crimes de roubo majorado e homicídio. O caso continua sendo investigado.

