Casal é espancado por populares e preso após tentar assaltar ônibus com arma de brinquedo em Manaus

Redação AM POST

Um casal foi preso é agredido durante uma tentativa de assalto a ônibus da linha 357, na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Flores, zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A dupla entrou no coletivo dentro do Terminal de Integração 3, localizado no bairro Cidade Nova. Quando o ônibus retornava para o bairro eles anunciaram o assalto.

O homem estava com uma arma falsa, e a mulher recolhia os pertencentes das vítimas. Os criminosos viram quando uma viatura da Polícia Militar passava no momento do crime, o casal tentou fugir.

Os assaltantes foram capturados agredidos, após a prisão feita pela Polícia Militar, os dois foram ao Instituto Médico Legal fazer um exame de corpo de delito.