Casal é flagrado com drogas e mais de R$ 3 mil em carro de aplicativo em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram na segunda-feira (23/08), por volta das 19h50, um homem e uma mulher, ambos de 26 anos, flagrados portando grande soma de dinheiro em espécie e material entorpecente dentro de um carro de aplicativo. A ação ocorreu na alameda Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste da capital.

Continua depois da Publicidade

A equipe da viatura 6128 foi acionada por populares para verificar a situação da motorista do aplicativo, que suspeitou do casal que eram seus passageiros. Com a desculpa de estar passando mal, a condutora estacionou o veículo em uma oficina na mencionada alameda e pediu ajuda.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a motorista, que indicou o casal no interior do carro, efetuando abordagem e revista. Durante o procedimento, foram encontradas com o homem 75 trouxinhas de material entorpecente semelhante a oxi; e, na bolsa da mulher, R$ 3.479 em espécie que, segundo os suspeitos, seriam fruto de comércio ilegal de drogas.

O casal flagranteado recebeu voz de prisão e, juntamente com a materialidade ilícita, foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.