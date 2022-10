Casal é morto à tiros dentro de carro de aplicativo em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Ítalo Batista, de 20 anos, e a mulher, não identificada, foram assassinados à tiros na noite deste sábado (15), dentro de um carro na Avenida Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira 4° Etapa, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em um carro de aplicativo junto com outro casal. Na ocasião, criminosos fortemente armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

O outro casal que estava acompanhando Ítalo e a companheira, conseguiram fugir.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

Os corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Criminal esteve no local para fazer os primeiros levantamentos a respeito do duplo homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC-AM).