Casal é preso após filho de 11 anos denunciar tortura

Os pais de um menino de 11 anos que foi resgatado com sinais de maus-tratos em Itu (SP) foram presos na última sexta-feira (6), em Uberlândia (MG). No dia 3 de maio, em Itu, a criança foi encontrada com marcas de violência após fugir de casa e relatar torturas há, pelo menos, cinco dias.

O caso ganhou proporções após o ele relatar o ocorrido a um amigo, que revelou a situação no bairro, na segunda-feira (2).

O menino relatou que apanhava e chegou a ser enforcado com um fio. Segundo relato da criança, as agressões aconteciam desde que ele tinha 7 anos e seriam de natureza física e psicológica. Além disso, disse que já foi atingido por um facão e por água de bateria de carro, o que causou uma falha no cabelo dele.

Ele relatou que chegou a ser impedido de comer dentro da casa dos pais. O menor era obrigado a mentir e esconder que apanhava. O garoto fugiu depois que o pai ameaçou cortar o dedo da mão dele com facção porque ele pegou R$ 4.

A criança também contou que o pai o levava para um local perto da linha do trem da cidade para agredi-lo. Lá ele fazia uma bola de meia e colocava dentro da boca do menino e o espancava com cabo de enxada. A mãe dele também batia na criança.

Depois de receber a denúncia, o Conselho Tutelar foi até o local indicado para resgatar a criança, que agora está em um abrigo e, em breve, deve ser ouvida pelo delegado responsável pelo caso, na presença de um conselheiro.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) quer saber se houve negligência no caso, já que, em 2020, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de maus-tratos contra o menino e, em 2013, a mãe chegou a ser presa por suspeita de matar o filho mais novo, de apenas um ano. Nesta ocasião, o menino resgatado na última segunda-feira também apresentou hematomas pelo corpo.