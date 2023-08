Um casal, ainda não identificado, foi preso, na noite desta sexta-feira (11), com duas armas de fogo dentro de uma faculdade na Avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com informações da Polícia, os suspeitos estavam no campus da faculdade em um carro preto modelo Siena quando foram abordados após denuncias de que dentro do veículo teria elementos armados. Com a dupla, foram apreendidas as duas armas.

O caso foi apresentado no 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Redação AM POST