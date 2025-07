Casal é preso com mais de 3kg de skunk no bairro Coroado em Manaus

Notícias Policiais – Na última sexta-feira (25/07), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante o casal Fernando Gomes de Souza e Lanael Yoshii Tavares Silva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão aconteceu no beco da Esperança, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, a ação foi resultado de investigações realizadas ao longo das últimas semanas. As apurações indicavam que o casal atuava como responsável pelo recebimento e distribuição de entorpecentes na área.

Durante as diligências, os agentes flagraram os suspeitos em posse de mais de três quilos de maconha do tipo skunk, droga de alto valor comercial. Ainda segundo o delegado, Lanael já havia sido presa anteriormente neste ano pelo mesmo crime.

As investigações continuam em andamento para identificar a origem dos entorpecentes e outros possíveis envolvidos na rede de tráfico da região. A operação faz parte dos esforços da unidade policial para coibir o comércio ilegal de drogas em áreas com alta incidência de criminalidade.

Fernando e Lanael foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para audiência de custódia e permanecem à disposição do Poder Judiciário.