Polícia

Casal é preso em São Gabriel da Cachoeira por morte de bebê recém-nascido

Durante as investigações, a polícia reuniu indícios que apontaram a participação direta do casal no crime.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 17:12

Notícias Policiais – Um casal, com idades de 21 e 33 anos, foi preso na última quarta-feira (27) acusado de envolvimento na morte do próprio filho recém-nascido, no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros de Manaus. A prisão foi resultado de uma investigação conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) da cidade.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Evanice Cavalcante, as apurações começaram em 29 de julho deste ano, após uma denúncia anônima encaminhada à Guarda Civil Municipal (GCM). A informação relatava o encontro do corpo de um bebê, o que mobilizou imediatamente as forças de segurança para investigar a situação.

Leia também: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

Durante as investigações, a polícia reuniu indícios que apontaram a participação direta do casal no crime. Diante das provas colhidas, ambos foram detidos e conduzidos para a unidade policial, onde tiveram a prisão confirmada.

De acordo com a delegada, o casal responderá por homicídio qualificado, uma das acusações mais graves previstas no Código Penal Brasileiro, que envolve circunstâncias específicas de crueldade ou impossibilidade de defesa da vítima. O crime chamou atenção da população local e gerou grande repercussão pela brutalidade do ato, especialmente pelo fato de a vítima ser um recém-nascido.

Os acusados permanecem sob custódia e estão à disposição da Justiça, que dará seguimento ao processo. O caso reforça a importância das denúncias anônimas como instrumento de combate à criminalidade, permitindo que situações como essa sejam investigadas e levadas ao conhecimento das autoridades.

