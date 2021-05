Casal é preso no Amazonas com mais de 800kg de drogas vindos da Colômbia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Polícia Militar em ação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Civil, Forças Armadas, durante Operação Hórus e Operação Ágata II, detiveram na tarde de domingo (09/05), um homem e uma mulher, respectivamente de 24 e 25 anos, por tráfico de entorpecentes, com apreensão de 703.4 quilos de substância com aspecto de maconha tipo skunk, e 153.8 quilos de substância com característica de cocaína, no Lago do Tabaco, município de Japurá, distante 744 quilômetros de Manaus.

As equipes das Operações Especiais receberam denúncia anônima, relatando a presença de indivíduos que atuavam com tráfico de drogas da cidade de La Pedrera, Colômbia, nas proximidades da fronteira com a cidade de Japurá. Os infratores estariam em uma fazenda que servia de base para escoamento da droga a vários destinos.

Os policiais foram ao local apontado e encontraram uma casa de madeira com uma mulher na porta, onde foi realizada a abordagem e revista, quando ela confirmou que o marido trabalhava com o tráfico de drogas, que ele teria trazido um carregamento da cidade de La Pedrera e que o material estaria ao fundo da fazenda.

Em seguida, apareceu um homem vindo dos fundos da fazenda que, ao ser abordado e revistado, confirmou que teria levado o entorpecente para o fundo da fazenda, para esconder até o Navio da Marinha sair do Rio Japurá.

O casal recebeu voz de prisão e foram conduzidos ao Navio Patrulha Fluvial Amapá, da Marinha do Brasil para procedimentos legais.

* Com informações da assessoria de imprensa