Casal é preso por envolvimento no roubo de carros e ameaça a vítimas em Manaus

Redação AM POST

As equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), cumpriram, nesta quinta-feira (10/06), por volta das 8h, dois mandados de prisão preventiva em nome de Magno Jordan Lima Mendonça, 27, e Yara Galvão Quaresma, 22, pelos crimes de roubo majorado e adulteração veicular, bem como um mandado de busca e apreensão na residência do casal. As prisões ocorreram na rua Asmará, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, no dia 2 de janeiro deste ano, duas vítimas tiveram seus carros roubados por quatro indivíduos, sendo dois homens e duas mulheres, no momento em que estacionavam o veículo na rua Rio Bijogó, bairro Novo Aleixo, na mesma zona onde ocorreu as prisões.

“Além do veículo, eles roubaram outros objetos pessoais e ainda ameaçaram as vítimas, mediante uso de arma de fogo. Em continuidade às investigações, localizamos o veículo no dia 25 de maio, já com uma placa adulterada. Além disso, conseguimos chegar à identidade de Magno e Yara, as outras duas pessoas seguem sendo investigadas”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, diante dos fatos foi solicitado à Justiça pelos mandados de prisão em nome do casal, que foram expedidos no dia 8 de junho deste ano, pelo juiz André Luiz Nogueira Borges dos Campos, da Comarca de Manaus.

“Nossas equipes já estavam investigando esse quarteto e verificamos que Magno já possui passagem pela polícia pelos crimes de roubo, receptação e adulteração veicular. Agora as investigações sobre o caso irão continuar para que chegarmos a identidade dos demais envolvidos no crime”, afirmou Goes.

Magno e Yara irão responder por roubo majorado e adulteração veicular. Após os trâmites cabíveis na DERFV, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.