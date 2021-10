Casal é preso por furtar cofre com mais de R$ 1 milhão em condomínio de luxo no bairro Ponta Negra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um casal, identificado como Leidiane de Jesus Neves dos Santos, de 42 anos e Márcio Henrique de Paula Soares, de 40 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (20), suspeitos de roubarem um cofre de um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O crime teria acontecido no dia 23 de junho deste ano.

De acordo com a polícia, o casal é suspeito de furtar um cofre com mais de R$ 1 milhão em produtos como joias, relógios da marca Rolex, quantias em reais, dólares e euros de uma casa. O roubo foi mais fácil por Márcia ter sido funcionária dos moradores há mais de 10 anos, com isso, ela usou as informações que tinha e efetuou o crime com a ajuda de Márcio.

Na ocasião, após roubarem o cofre e retirarem todos os pertences de dentro, eles colocaram o objeto de segurança de volta no local.

Ambos devem responder por furto qualificado e extorsão.