Casal é preso por furto e receptação de fios de cobre no AM

Redação AM POST

Antônia Francisca Lopes de Azevedo, de 41 anos, e Jean Carlos de Souza Pereira, 48, foram presos na quarta-feira (09/08) pelos crimes de furto e receptação de fios de cobre no município de Carauari (a 788 milhas de Manaus). As prisões ocorreram em lugares distintos, naquele local.

De acordo com o investigador Emerson Cardoso, gestor da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no momento da prisão, Jean estava comercializando ferro em uma balsa, localizada no Porto do Gavião, que transporta esses materiais para a capital.

“Os outros materiais, em posse de Antônia, estavam na rua José Amanso, bairro de Fátima. Na ocasião, os fios se encontravam debaixo da cama do casal ”, detalhou o investigador.

Ainda conforme o gestor do DIP, ações para coibir ou furto em sítios e residências, e o comércio ilegal de materiais roubados, como fios de cobres, alumínio, outros, estão ocorrendo frequentemente, a partir de denúncias. “Temos o objetivo de coibir os furtos e, sobretudo, o mercado de receptação desse material. As diligências continuadas para identificar os crimes mais envolvidos e efetuarmos as prisões ”, enfatizou Cardoso.

Antônia Francisca Lopes de Azevedo e Jean Carlos de Souza foram conduzidos para a 65ª DIP e irão responder por furto e receptação. Eles permanecerão na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.