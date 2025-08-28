A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Casal é preso por matar recém-nascido em São Gabriel da Cachoeira

Investigação conclui que o bebê foi morto por asfixia e responsabiliza os pais.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 18:24

Ver resumo

Notícias Policiais – Um casal, de 21 e 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (27/08), suspeito de matar o próprio filho recém-nascido por asfixia, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Evanice Cavalcante, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, as investigações tiveram início no dia 29 de julho, após uma denúncia anônima à Guarda Civil Municipal (GCM) sobre o encontro do corpo do bebê.

Leia também: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

PUBLICIDADE

“Imediatamente, a equipe de investigação foi acionada e se dirigiu a um terreno baldio no bairro Miguel Quirino, onde foram realizados os procedimentos periciais. Diversas testemunhas foram ouvidas, e o laudo preliminar indicou que a vítima era um recém-nascido, falecido devido à asfixia”, explicou a delegada. Inicialmente, o caso era tratado como possível infanticídio, mas, com o avanço das investigações, verificou-se que se tratava de homicídio qualificado, tendo como suspeitos os próprios pais da criança.

Com a localização incerta do casal, a Justiça deferiu pedido de prisão preventiva. Na quarta-feira, equipes da DEP e da DIP de São Gabriel da Cachoeira, coordenadas pela delegada Silvia Leite, efetuaram a prisão dos suspeitos no bairro Areal.

O casal responderá pelo crime de homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. A polícia reforçou que o caso segue sendo investigado para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades, garantindo que medidas legais sejam tomadas de forma rigorosa.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Semana do Cinema traz ingressos a R$ 10 e até Sala Vip na Zona Norte de Manaus

Promoção acontece até 3 de setembro no Cine Araújo, com combos especiais e até sala VIP com preço reduzido.

há 2 minutos

Política

TRE-AM rejeita recurso da vereadora Thaysa Lippy e mantém condenação por propaganda irregular eleitoral

Condenação seria pelo “derrame de santinhos” em frente a local de votação.

há 29 minutos

Amazonas

Prefeitura de Coari amplia inclusão digital com Wi-Fi gratuito em praças, feiras e mercado

A iniciativa, lançada pela gestão do prefeito Adail Pinheiro, oferece conectividade em praças públicas.

há 46 minutos

Manaus

Manaus tem mais de 112 mil pessoas em áreas de alto risco para desastres

Levantamento aponta aumento de domicílios em áreas de risco apesar da redução do número de setores.

há 53 minutos

Polícia

Casal é preso em São Gabriel da Cachoeira por morte de bebê recém-nascido

Durante as investigações, a polícia reuniu indícios que apontaram a participação direta do casal no crime.

há 1 hora