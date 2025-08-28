Casal é preso por matar recém-nascido em São Gabriel da Cachoeira

Notícias Policiais – Um casal, de 21 e 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (27/08), suspeito de matar o próprio filho recém-nascido por asfixia, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

Segundo a delegada Evanice Cavalcante, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, as investigações tiveram início no dia 29 de julho, após uma denúncia anônima à Guarda Civil Municipal (GCM) sobre o encontro do corpo do bebê.

Leia também: Prefeito de Caapiranga, Matulinho Braz, tem mandato cassado pela Justiça Eleitoral do Amazonas

PUBLICIDADE

“Imediatamente, a equipe de investigação foi acionada e se dirigiu a um terreno baldio no bairro Miguel Quirino, onde foram realizados os procedimentos periciais. Diversas testemunhas foram ouvidas, e o laudo preliminar indicou que a vítima era um recém-nascido, falecido devido à asfixia”, explicou a delegada. Inicialmente, o caso era tratado como possível infanticídio, mas, com o avanço das investigações, verificou-se que se tratava de homicídio qualificado, tendo como suspeitos os próprios pais da criança.

Com a localização incerta do casal, a Justiça deferiu pedido de prisão preventiva. Na quarta-feira, equipes da DEP e da DIP de São Gabriel da Cachoeira, coordenadas pela delegada Silvia Leite, efetuaram a prisão dos suspeitos no bairro Areal.

O casal responderá pelo crime de homicídio qualificado e permanece à disposição da Justiça. A polícia reforçou que o caso segue sendo investigado para esclarecer todos os detalhes e responsabilidades, garantindo que medidas legais sejam tomadas de forma rigorosa.