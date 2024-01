Casal é preso por maus-tratos após cachorros se alimentarem de animal morto

Um caso chocante de maus-tratos a animais resultou na prisão de um casal, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na tarde do último domingo (28/1). A ação policial foi desencadeada após vizinhos flagrarem dois cachorros se alimentando de um terceiro que havia falecido no quintal da residência onde o casal morava.

Fotografias do ato de canibalismo, tiradas por moradores próximos, evidenciam os animais em estado de desnutrição, aumentando a gravidade do caso. Diante da denúncia, a Polícia Militar foi acionada e prontamente se dirigiu ao local, onde encontrou os cachorros e deteve um homem de 36 anos e uma mulher de 34 anos, responsáveis pelos animais.

Os cães envolvidos no ato cruel foram apreendidos e encaminhados para avaliação veterinária, enquanto o casal foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como ato de abuso a animais no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.

A equipe de investigação solicitou uma perícia no local dos maus-tratos e exames no Instituto Médico Legal (IML) para fornecer dados adicionais sobre as condições em que os animais foram encontrados.

Redação AM POST