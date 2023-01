Casal é preso por receber celular de vigia assassinado em Manacapuru como pagamento de drogas

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quarta-feira (11/01), por volta das 16h, Maurício Kawai Coelho Medeiros, 27, e Mayara Quintal Silva, 37, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram na rua Daniel Simões, bairro Liberdade, naquele município.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, as investigações em torno do casal iniciaram no dia 25 de dezembro de 2022, ocasião em que ocorreu um latrocínio que vitimou um vigilante de um flutuante, no porto de Manacapuru.

“No decorrer das investigações prendemos um dos envolvidos na ação criminosa e este afirmou que teria trocado o celular da vítima em um ponto de venda de drogas. A partir desta informação, passamos a monitorar o local e percebemos que o casal costumava frequentar a localidade. Além disso, notamos uma movimentação característica de tráfico de drogas na residência de Maurício e Mayara”, disse.

Ainda conforme o titular, em continuidade ao monitoramento na região, constatou-se a venda de entorpecentes no imóvel, momento em que as equipes policiais abordaram os infratores e encontraram, aproximadamente, 400 gramas de oxi e 300 gramas de maconha tipo skunk.

Maurício e Mayara responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.