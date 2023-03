Casal é preso por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação no interior do AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quarta-feira, (15), Lucilene Desidério de Brito, 22, e José Eliezio Soares Correia Filho, 20, por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação. A prisão ocorreu na rua 5 de Setembro, bairro Samuel Amaral, naquele município.

De acordo com o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª DIP, as diligências foram realizadas com intuito de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência do casal, ocasião em que as equipes da PC-AM e da PMAM montaram campana no local e avistaram José transitando pela localidade, em posse de uma sacola e em atitude suspeita.

“De imediato entramos no imóvel e revistamos o local, momento em que encontramos porções de cocaína em pó, pedra de oxi e maconha, além de uma balança de precisão, relógio, 11 smartphones e diversos celulares desmontados, materiais sem notas fiscais, que possivelmente são oriundos de receptação, e mais de 400 reais em espécie”, falou.

Conforme o gestor, com base nas evidências, o casal foi preso em flagrante e e conduzido à delegacia.

Procedimentos

Lucilene e José Eliezio responderão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação e ficarão à disposição da Justiça.