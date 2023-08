Casal é preso suspeito de acobertar e estuprar menina de 10 anos no interior do Amazonas

Um homem de 25 anos, não identificado, e uma mulher, não identificada, foram presos nessa terça-feira (29), suspeitos de estuprarem uma menina de 10 anos, filha da acusada, no bairro União, município de Parintins, no interior do Amazonas. O acusado é padrasto da vítima.

Segundo informações da Polícia, os agentes foram até o local indicado e lá encontraram apenas a tia da criança, que informou que a sobrinha tinha sido estuprada pelo padrasto. Com a ajuda dos membros do Conselho Tutelar e viaturas, a mulher levou todos até a casa da mãe da vítima, onde o suspeito poderia ser encontrado, mas não tinha ninguém no imóvel.

Os agentes se dirigiram até a casa da irmã do homem, mas ele também já havia fugido do local. Para auxiliar na procura do suspeito, a equipe do canil foi acionada para fazer as buscas pelo acusado nas áreas de matagal próximas à orla do bairro União.

O Conselho Tutelar localizou e abordou a mãe da vítima na escola onde a filha caçula estuda. Ela informou onde o autor do crime e a vítima estavam. O homem foi encontrado pelos cães da Polícia Militar e a menina foi levada ao Hospital Jofre Cohen para a realização do exame de corpo de delito, que constatou o crime.

O homem foi preso por estupro de vulnerável e a mãe da criança pelo crime de omissão. O casal foi apresentado na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins.

Redação AM POST