Casal é preso suspeito de dar abrigo a suspeito na morte de delegado Aldeney Goes

Redação AM POST

A Polícia Civil prendeu, em Araguaína, um casal suspeito de dar abrigo ao segundo suspeito de envolvimento na morte do delegado da Polícia Civil do Amazonas Aldeney Goes Alves, de 47 anos. O crime aconteceu no dia 28 de outubro, em Belém (PA), onde a vítima passava as férias com a família.

Conforme publicado pelo G1, o primeiro suspeito foi preso no último domingo (30) em Araguaína, durante abordagem a um ônibus que havia saído de Marabá (PA). A notícia da prisão foi divulgada no Twitter, pelo governador do Pará, Helder Barbalho. A publicação dizia o seguinte: “A Polícia Civil acaba de prender em Araguaína, no Tocantins, Deyvide José Santos, vulgo Jereba, acusado de participar do assassinato do Delegado do Amazonas […]”.

Na época, a polícia disse que estava em busca do segundo envolvido no assassinato. Nesta quarta-feira (2), policiais de Araguaína receberam informações das Polícias Civis do Pará e do Amazonas sobre um casal que estava abrigando o foragido.

Os policiais foram até a residência do casal, no Setor Universitário, para cumprir um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça paraense.

Assim que a equipe se aproximou da casa, o suspeito percebeu e conseguiu fugir pelos fundos. As equipes das Polícias Civil do Tocantins, Pará e Amazonas seguem as buscas para localizá-lo.

No local, os policiais verificaram que o casal estava dando abrigo ao fugitivo. “Constatamos que não havia nenhum tipo de vínculo familiar ou de amizade entre o suspeito e o casal, e que esse apoio estava sendo prestado por eles, tão somente devido ao vínculo criminoso, pelo fato deles pertencerem a mesma organização criminosa”, informou o delegado titular da 3ª DEIC de Araguaína, Romeu Fernandes.

Os moradores foram presos e conduzidos para uma delegacia, onde foram autuados em flagrante por organização criminosa e favorecimento pessoal.