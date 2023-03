Casal é preso suspeito de matar adolescente de 13 anos em Manaus

Redação AM POST

Um casal, não identificado, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), em um flutuante no meio do Rio Amazonas, próximo ao município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus). O casal é suspeito de envolvimento na morte da adolescente Lorhana Vicente da Silva, que tinha 13 anos, no ano de 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, a adolescente Lorhana Vicente da Silva, 13, foi assassinada com vários disparos de arma de fogo, ao lado de uma quadra poliesportiva no dia 12 de agosto de 2021, na Alameda Alphaville Leste, bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

A jovem de pele morena e cabelo encaracolados estava vestindo uma blusa da personagem de desenho infantil Minie e uma faixa rosa prendendo o cabelo com um laço. Sob o corpo havia uma poça de sangue.

Mais informações devem ser repassadas pela polícia.