Casal que assaltou clínica odontológica é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ampla divulgação das imagens de um homem e de uma mulher, ainda não identificados, que estão sendo procurados por roubo de aparelhos celulares em uma clínica odontológica, situada na rua Professora Felismina Chek, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Crime ocorreu na quinta-feira (05/05), por volta das 16h.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular da unidade policial, na ocasião do crime, o casal entrou no local se passando por clientes e, em seguida, a mulher tirou da bolsa uma suposta arma caseira e entregou ao seu companheiro, que anunciou o roubo.

“Enquanto o homem ameaçava as pessoas com a arma de fogo, a mulher recolhia os aparelhos celulares. Do local, eles levaram cinco celulares e ainda ameaçaram as vítimas de morte”, disse o delegado.

Paulo Benelli solicita a quem tiver informação acerca da localização da dupla que entre em contato pelo número (92) 99622-457, o disque-denúncia do 6º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa