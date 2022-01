Casal que cometeu assalto a ônibus é preso após ser localizado por rastreador de celular roubado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) em ação do do Programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, prenderam na noite de domingo (23/01), um casal que efetuou roubo a um ônibus do transporte coletivo. Eles foram detidos pouco tempo após o crime, no bairro Colônia Terra Nova, para onde haviam fugido. Os produtos roubados foram recuperados.

A equipe policial informou que, por volta das 21h40, foram acionados pela rede de rádio, sobre um roubo a ônibus do transporte público, da linha 446, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova. Segundo as informações, os indivíduos trajavam camisas de time de futebol e utilizando arma de fogo e faca, quando roubaram vários pertences dos passageiros, como aparelhos celulares, bolsas, carteiras e mochilas, fugindo em seguida.

A partir da geolocalização sinalizada por um dos aparelhos roubados, a equipe policial seguiu em diligência até o local indicado, na rua Piquiazeiro, bairro Colônia Terra Nova, também na zona norte, onde os policiais encontraram o casal infrator com os aparelhos celulares e outros objetos roubados.

Ação policial resultou na recuperação de 16 aparelhos celulares de diversas marcas, relógios, carteiras e três mochilas de cor preta, além de uma arma de fogo tipo fabricação caseira, usada no crime, três munições de calibre 32 e dois cartuchos para calibre 12. Em razão do flagrante, o casal foi conduzido, juntamente com o material recuperado, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram reconhecidos pelas vítimas.

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.