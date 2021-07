Casal que faturou cerca de R$1 milhão com golpes de estelionato é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, nesta quarta-feira (21/07), por volta das 9h30, dois mandados de prisão preventiva em nome de Analu Filardi Rodrigues, 38, e Marcelo Ferreira Rodrigues, 48, que faturaram cerca de R$1 milhão com os golpes de estelionato praticados na capital. As prisões ocorreram em um cartório no bairro Cachoeirinha, zona sul da cidade.

Continua depois da Publicidade

Conforme o delegado Ismael Schettini, adjunto da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), as investigações apontaram que o casal criou uma falsa agência financeira, onde ofereciam empréstimos sem consulta de score, e pediam para as vítimas depositar uma quantia de entrada, informando que serviriam para taxas de cartório. Ao todo, cinco vítimas já foram ouvidas.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, titular da DECP, as equipes da Especializada tomaram conhecimento da ordem judicial em nome deles e iniciaram as buscas a fim de localizá-los.

“Tivemos ciência que o casal era recorrente na prática de diversos golpes de estelionato praticados na capital, sendo assim, fizemos o levantamento e chegamos ao endereço deles, no bairro Cachoerinha. Eles não ofereceram resistência no momento da prisão”, disse o delegado.

Continua depois da Publicidade

Analu e Marcelo irão responder por estelionato. O judiciário será notificado sobre a prisão e ambos serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.