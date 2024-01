Casal sai para vender eletrônico e acaba tendo carro roubado em emboscada na Zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus – Após anunciarem um PlayStation 5 para venda na Internet, um casal foi assaltado durante a entrega a um suposto comprador e tiveram nessa quarta-feira (17), o carro modelo Gol, placa QQU3B32, roubado. A ocorrência foi no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte.

As vítimas negociaram a venda do eletrônico e foi o suposto comprador que indicou o ponto de entrega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma mulher apareceu no local e disse ser a moça do PlayStation, mas em seguida três homens armados chegaram no carro e ameaçaram o casal. A mulher está grávida. Na ação, os criminosos levaram o carro, um iPhone 13 e um PlayStation.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações sobre o veículo pode entrar em contato pelo (92) 99234-5624ou (92) 98100-9581.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST