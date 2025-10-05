A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Caseiro é detido suspeito de assassinar empresário em fazenda no Amazonas

Hylace Perrone foi encontrado morto com sinais de agressão; suspeito confessou o crime alegando medo de ser morto.

Por Marcia Jornalist

05/10/2025 às 22:38

Ver resumo

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (5), Mateus Lima foi preso suspeito de matar o empresário Hylace Perrone, de 55 anos, em uma fazenda situada no ramal do Jamanã, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

PUBLICIDADE

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de sábado (4) com ferimentos na cabeça e no rosto.

De acordo com a Polícia Militar, Mateus, que trabalhava como caseiro na propriedade, se apresentou espontaneamente a moradores locais e admitiu o assassinato.

PUBLICIDADE

Ele alegou que agiu em legítima defesa, temendo que Hylace quisesse matá-lo.

O suspeito relatou que desferiu socos contra o empresário, depois jogou o celular da vítima em um lago próximo e escondeu a arma utilizada no crime em uma área próxima à fazenda.

PUBLICIDADE

O corpo de Hylace Perrone foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional José Mendes e, posteriormente, transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para realização da necropsia.

LEIA MAIS: Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

PUBLICIDADE

Mateus Lima está detido na Delegacia Interativa de Itacoatiara, enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso para apurar as circunstâncias do homicídio e confirmar se houve participação de outras pessoas.

 

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Boletim médico afirma que cantor teve “excelente evolução clínica”.

há 53 minutos

Esporte

Cruzeiro busca retomar vitória contra Sport no Mineirão pela 27ª rodada

Após dois jogos sem vencer, time mineiro tenta reagir em casa e manter a briga pelo título do Brasileirão.

há 1 hora

Esporte

Vasco vence Vitória por 4 a 3 em jogo eletrizante na Colina

Com duas viradas, seis gols e expulsão, jovem GB garante triunfo histórico nos acréscimos em São Januário.

há 3 horas

Polícia

Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Colisão entre viatura e poste ocorre durante tentativa de abordagem na Rua Abílio Alencar.

há 3 horas

Mundo

Israel nega maus-tratos a Greta Thunberg durante detenção

Ministério das Relações Exteriores israelense afirma que ativista sueca está recebendo tratamento adequado.

há 4 horas