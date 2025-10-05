Caseiro é detido suspeito de assassinar empresário em fazenda no Amazonas

Notícias policiais – Na tarde deste domingo (5), Mateus Lima foi preso suspeito de matar o empresário Hylace Perrone, de 55 anos, em uma fazenda situada no ramal do Jamanã, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

O corpo da vítima foi encontrado na tarde de sábado (4) com ferimentos na cabeça e no rosto.

De acordo com a Polícia Militar, Mateus, que trabalhava como caseiro na propriedade, se apresentou espontaneamente a moradores locais e admitiu o assassinato.

Ele alegou que agiu em legítima defesa, temendo que Hylace quisesse matá-lo.

O suspeito relatou que desferiu socos contra o empresário, depois jogou o celular da vítima em um lago próximo e escondeu a arma utilizada no crime em uma área próxima à fazenda.

O corpo de Hylace Perrone foi encaminhado ao necrotério do Hospital Regional José Mendes e, posteriormente, transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus para realização da necropsia.

Mateus Lima está detido na Delegacia Interativa de Itacoatiara, enquanto a Polícia Civil continua investigando o caso para apurar as circunstâncias do homicídio e confirmar se houve participação de outras pessoas.