Caseiro é encontrado morto dentro de sítio no Ramal do Pau Rosa em Manaus

Um caseiro, identificado apenas como Alex, popularmente chamado de “Montila”, foi encontrado morto na manhã deste domingo (25), na entrada do sítio onde trabalhava, no KM 8, no Ramal do Pau Rosa, com acesso pela BR-174, estrada de Manaus a Boa Vista.

Testemunhas relataram que no dia anterior a vítima foi vista consumindo bebidas alcoólicas com outros quatro homens.

Na manhã de hoje, um popular encontrou a vítima morta jogada no chão e logo chamou a polícia. A casa estava tevirada e a televisão e uma roçadeira foram levados pelos autores do crime.

Alex foi morto com pauladas na cabeça e informações preliminares apontam que ele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.