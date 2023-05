Caso das joias: PF faz operação na casa de ex-funcionário da Presidência

Redação AM POST

A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta sexta-feira, 12, na casa do capitão de corveta da reserva Marcelo da Silva Vieira, que era chefe do setor de documentação histórica da Presidência, no Rio de Janeiro. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Vieira era responsável por classificar os presentes recebidos pelo presidente, indicando se deveriam ficar com ele ou entrar para o acervo da União. O capitão da reserva deixou o cargo em janeiro deste ano, com a troca de governo.

Os policiais buscam documentos na investigação sobre o caso das joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Os agentes querem saber como foi o trâmite no qual as joias acabaram incorporadas ao acervo pessoal do ex-presidente.

Vieira prestou depoimento há um mês à PF. Ele disse na ocasião que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, pediu que fizesse um ofício para a alfândega do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enviar os presentes ao acervo da Presidência.

Jair Bolsonaro disse, em depoimento prestado no dia 5 de abril à PF, que nunca conversou com Marcelo da Silva Vieira e não sabe o motivo de seu envolvimento no caso.

Advogado se diz surpreso com operação

O advogado do capitão, Eduardo Kuntz, confirmou a operação ao jornal Folha de S. Paulo. Ele se disse surpreso com a ação da PF.

“Estou surpreso com a invasão dos direitos de Vieira depois que ele prestou um depoimento de seis horas e foi colaborativo”, disse o defensor. “Ele mostrou o celular para os policiais que o interrogaram, e, não satisfeitos, tiramos print e entregamos aos investigadores.”