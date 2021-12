Caso de estupro coletivo contra adolescente indígena de 12 anos é investigado no Pará

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parauapebas (COMDCAP), no Pará, e os Conselhos Tutelares I e II, no estado, afirmaram na sexta-feira, 10, que acompanham a investigação de um fato denunciado pelo pai de uma adolescente indígena de 12 anos, que foi vítima de estupro coletivo no último dia 29. Segundo o pai da adolescente, a menina foi violentada por cerca de 30 homens também indígenas.

A investigação do caso é conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente Vítima (DEAM/DEACA) e o crime, segundo o denunciante, ocorreu em uma aldeia indígena na região de Carajás.

Na nota, os conselhos pontuam que entendem e respeitam “que os povos indígenas têm o direito de formar seus descendentes dentro de suas práticas culturais, religiosas e coletivas, sendo este ato em favor da manutenção da vida dos povos”, mas que não se pode esquecer que o crime de estupro de vulnerável é tipificado pelo Artigo 217-A do Código Penal, que diz que é crime “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.

“O COMDCAP manifesta seu repúdio ao que aconteceu a essa pobre adolescente indígena, e deixa claro seu total apoio à vítima e familiares, bem como clama, urgentemente, pela união de esforços de todos os Poderes da República e Instituições para cortar pela raiz essa gravíssima violação de Direitos Humanos, que é vergonhosa e inadmissível”, diz o documento.

Mais casos

Esse não foi o primeiro caso de estupro de uma indígena denunciado recentemente. No Mato Grosso, dois funcionários da Casa de Apoio Indígena (Casai), localizada no município de Barra do Garças, foram presos suspeitos de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos nas dependências do local. A adolescente é indígena da etnia Xavante e está grávida de 18 semanas.

Um dos homens envolvidos no caso tem 36 anos e o outro 24. Os dois ocupam cargos de técnico de enfermagem e auxiliar de limpeza na Casa de Apoio. De acordo com as investigações, a adolescente estava na Casai porque o pai fazia tratamento no local. Após realizar o teste de gravidez, foi constatado que a jovem está grávida de três meses.

Ao saber o que havia acontecido, a mãe da vítima procurou a delegacia da Polícia Federal (PF) e informou sobre a gravidez da filha, e que suspeitava de um estupro por parte dos funcionários. Segundo investigações, a jovem teria sido estuprada, pelo menos, cinco vezes.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, que está à frente do caso, Mário Sérgio Ribeiro, uma das provas que tem pretensão de colher é o exame de DNA. “Os funcionários se utilizaram das funções que exerciam na Casai para praticar o ato contra a adolescente”, afirma. Eles foram presos e encaminhados à cadeia pública do município.

Em nota, o Dsei informou que o Distrito tomou as medidas cabíveis, após o caso, e afirmou que a adolescente está recebendo todo apoio necessário. “A adolescente se encontra acompanhada pela sua família e está recebendo todo o auxílio necessário por meio das equipes de saúde multidisciplinar da Casai de Barra do Garças”.