Caso Débora: Há quase dois meses jovem grávida era brutalmente assassinada em Manaus; relembre

Manaus (AM) – Mesmo após quase dois meses do crime, a morte da jovem Débora da Silva Alves, de 18 anos, ainda impressiona a sociedade manauara e até mesmo as autoridades que presidiram a investigação do crime, pelos requintes de crueldade. A vítima estava grávida de oito meses, quando foi assassinada e carbonizada pelo pai da criança, com quem mantinha um relacionamento amoroso, Gil Romero Machado Batista, de 41 anos.

O desaparecimento

O desespero dos familiares de Débora começou quando ela desapareceu, na noite dia 29 de julho deste ano, na rua Filadélfia, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Ela saiu para encontrar Gil que prometeu entregar dinheiro para a compra do berço da criança.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e os familiares iniciaram uma busca incessante pelo paradeiro da jovem. A imprensa também atuou no caso, acompanhando a família que fazia um apelo por notícias de Débora e do bebê que ela carregava no ventre. Nesse momento, as imagens da jovem já haviam sido divulgadas pela Polícia Civil que pedia ajuda da população para encontrar o paradeiro dela.

O encontro do corpo

No final da manhã do dia 3 de agosto deste ano, chegou a notícia que ninguém da família queria receber. Um corpo do sexo feminino havia sido encontrado em uma área de mata, no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, dentro de um tanque de óleo, totalmente carbonizado.

A confirmação de que o corpo era de Débora veio algumas horas depois, na sede do Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A jovem teve os pés mutilados.

Para os familiares, não restava dúvidas de que o principal suspeito do crime era Gil Romero. A área de mata onde corpo foi encontrado era dentro da usina onde ele trabalhava como vigilante. O suspeito alegava que a criança que Débora esperava não era dele e também não aceitava a gravidez pelo fato de ser casado.

Prisão do comparsa

Ainda no dia 3 de agosto desse ano, as investigações já avançaram e as equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) chegaram até José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como “Nego”. Ele trabalhava no bar em que Gil era proprietário e ajudou a ocultar o cadáver de Débora.

Inicialmente, José Nilson, disse a polícia que apenas ajudou a colocar a vítima dentro de um tanque cheio de óleo, gasolina e outros produtos inflamáveis para que ateassem fogo e, após isso, abandonou o corpo de Débora em uma área de mata da usina.

Cadê o Arthur?

Foram realizadas três autópsias no corpo de Débora Alves e nenhum rastro do bebê que ela esperava foi localizado. A pergunta da família e de toda a sociedade amazonense era: Onde está o Arthur?. Na casa da jovem, a família recebeu a imprensa e mostrou todos os preparativos para receber a criança. As roupas e cada detalhe do cantinho de mãe e filho foram revelados. Todos esperavam receber com alegria a chegada do pequeno, antes da morte trágica da jovem.

Prisão de Gil Romero

A caçada por Gil Romero envolveu uma verdadeira força-tarefa entre as Polícias Civil do Amazonas e do Pará. Ele já era considerado foragido da Justiça quando conseguiu fugir para o estado vizinho. No dia 8 de agosto, deste ano, o principal suspeito do crime foi capturado na cidade de Curuá, no oeste do Pará. No dia seguinte, ele foi recambiado para o Amazonas para ser interrogado pelas autoridades.

Na DEHS, Gil Romero e José Nilson foram confrontados pela polícia. Romero assumiu a autoria do crime e afirmou ter asfixiado Débora com uma corda.

A luta final pela vida

A delegada Débora Barreiros, adjunta da DEHS, informou que após uma discussão com Gil Romero, ainda no galpão da usina em que ele trabalhava, Débora ficou desacordada.

“Acompanhado de ‘Nego’, Gil Romero pegou uma corda e começou a puxar a moça pelo pescoço. Débora ainda começou a contoncer-se e lutou pela vida. Mas após isso foi estrangulada pelos dois homens e em seguida teve o corpo carbonizado em uma área de mata”, explicou a delegada.

Retirada do Bebê

Após o crime, “Nego” o comparsa de Gil foi embora e ele que era vigilante continuou no local. A polícia afirmou que Gil começou a pensar que se o corpo da criança fosse encontrado, seria submetido a exame de DNA e por ele ser o pai viraria o principal suspeito do crime.

O suspeito contou que pegou uma faca de pão e foi até o local onde estava o corpo para abrir a barriga de Débora e retirar o bebê já sem vida. O corpo do pequeno Arthur foi colocado em um saco cheio de objetos metálicos e levado por Gil até o Porto da Ceasa, na Zona Sul.

No local, ele contratou um catraiero para atravessar até o outro lado do rio no Careiro da Várzea. Durante o trajeto, em que estava apenas ele e o catraiero, Gil afirma ter jogado o saco com o corpo do bebê no Rio Negro. Ao ser questionado pelo catraiero sobre o que havia jogado, teria informado que se tratava de restos de obra.

Gil Romero e José Nilson responderão pelos crimes de feminicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver.

