Caso Dom e Bruno: Restos mortais das vítimas chegam para perícia em Brasília nesta quinta-feira (16)

Os restos mortais encontrados durante as buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips deverão desembarcar em Brasília na noite desta quinta-feira (16). O indigenista e o jornalista estão desaparecidos desde o dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, na Amazônia.

A PF (Polícia Federal) encontrou restos e partes de corpos humanos enterrados na região onde estão sendo feitas as buscas pela dupla, no fim da tarde desta quarta-feira (15). Os policiais federais e outros agentes de segurança partiram de barco com um dos suspeitos presos para uma área apontada onde estariam os corpos do indigenista e do jornalista.

O local teria sido indicado por Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, segundo suspeito no caso, e seu irmão, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, que está preso desde o dia 7 de junho. Os dois teriam confessado à Polícia Federal envolvimento na morte de Bruno e Dom.

Na noite de quarta-feira, os restos mortais foram levados para Tabatinga (AM). O avião que irá transportar os corpos fará uma parada em Vilhena (RO), às 13h, para abastecer, e segue para Brasília. O pouso na capital está previsto para às 19h30.