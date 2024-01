Caso Grande Vitória: Julgamento de PMs acusados de matar jovens é adiado em pela terceira vez

Notícias de Manaus – Mais uma vez, o julgamento dos PMs acusados dos assassinatos dos jovens Rita de Cássia Castro da Silva, Alex Júlio Roque de Melo e Weverton Marinho Gonçalves, no bairro Grande Vitória, em 2016, foi adiado. A audiência estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira (29), no Fórum Henoch Reis, mas foi novamente adiada pela terceira vez consecutiva. Enquanto isso, as famílias clamam por justiça.

O Ministério Público do Amazonas alegou estar impossibilitado de designar um promotor para atuar na Sessão pautada para a data de hoje. O julgamento foi remarcado para o dia 1º de abril de 2024, por determinação da juíza Patrícia Macedo de Campos, da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas.

Sobre o caso

Alex Júlio Roque de Melo, 25 anos, Ewerton Marinho, 20, e Rita de Cássia, 19, sumiram em 29 de outubro de 2016, após uma abordagem por parte de policiais militares no bairro Grande Vitória, quando retornavam de uma festa.

Imagens de câmeras de vigilância da região registraram o momento em que os policiais ordenaram que os jovens entrassem no veículo da polícia. Desde então, os três jovens jamais foram vistos novamente. Seis Policiais Militares foram acusados do crime, mas um deles foi encontrado morto no ano passado dentro de um quartel da polícia.

