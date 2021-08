Caso Heloísa: Michael Saboia é interrogado em audiência de instrução

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Michel Saboia de Souza Xavier, suspeito de matar a jovem Heloísa Medeiros da Silva, que teve o corpo encontrado no dia 15 de dezembro de 2019, foi interrogado na retomada da audiência de instrução da Ação Penal na manhã desta segunda-feira (2), pela 2° Vara do Teibunal do Júri da Comarca de Manaus, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, na zona Sul da capital.

Continua depois da Publicidade

Michel permanece preso previamente. Na ocasião, foram ouvidos os depoimentos da delegada de polícia responsável pelo inquérito e a última das testemunhas chamadas pela acusação. Posteriormente foram ouvidas quatro testemunhas da defesa.

O caso:

Conforme os autos, Heloísa Medeiros da Silva, 17 anos, foi encontrada morta no dia 15 de dezembro de 2019, mas a perícia apontou que a morte dela ocorreu entre os dias 13 e 14. As investigações mostraram que a vítima e o acusado haviam se encontrado no dia 12 em um bar e que depois seguiram para a residência da avó dele, na rua Miranda Leão, no Centro de Manaus, local onde o corpo de Heloísa foi encontrado. Suspeito do crime, Michel chegou a passar um período foragido, até ser preso, no Maranhão. Segundo a perícia, a morte de Heloísa foi provocada por asfixia decorrente de ação contundente que gerou trauma na região raquimedular. Com base no inquérito policial, o Ministério Público denunciou Michel pelo crime de homicídio qualificado, incurso no Art. 121, § 2º, III, do Código Penal Brasileiro.